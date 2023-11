1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

1.68 de altura, ser baixinho é o meu maior desgosto. Calço o 40.

2. É de que signo?

Touro. Não tenho a certeza se o meu ascendente é Touro ou Gémeos, sei apenas que nasci entre as 7h30 e as 8h00.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Qualquer Sérgio é automaticamente Serginho. Alguns colegas e amigos ainda me chamam Júnior.

4. Alguma fobia ou medo que o faça trepar paredes?

Baratas. Nos Açores, a minha terra, há imensas. Também entro em pânico com lagartos.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Fui sempre mais acostumado a conviver com gatos e tenho a melhor gatinha do mundo que se chama Norris. Tem-me enchido de amor ao longo do último ano. Lembro-me de ser muito pequenino e de ter o primeiro gato em casa dos meus pais: o Ronron.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

Tinha um carinho enorme pela Isabel Angelino porque era a apresentadora que fazia a maior parte dos programas que eu via em casa da minha avó Margarida. Criei uma ligação emocional muito grande com ela por causa disso. Entretanto conhecemo-nos e ficámos amigos. Contei-lhe esta história quando fomos uma vez a um programa de rádio e ela até se emocionou quando falei desta curiosidade. Confesso que não me ocorre nenhuma crush da adolescência!

7. O que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, o que é?

Café. Sou altamente viciado. Ando há muito tempo a tentar reduzir…

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Detesto todas, mas ironicamente sou viciado em comprar produtos de limpeza. Levo sacos cheios para casa. Mas ter a loiça toda lavada é uma prioridade. Detesto aspirar. Passar a ferro deixa-me em pânico porque tenho sempre medo de me esquecer dele ligado e já estraguei algumas peças de roupa por não ter muito jeito.

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

Despachei umas quantas nos últimos meses. Tenho imensa pena que não renovem '1899', 'Arquivo 81' e 'O Clube da Meia-noite'. Estou ansioso para que venha 'Stranger Things' e 'Squid Game'. Fiquei muito feliz com a renovação de 'Alice in Borderland'.

10. Qual o seu clube de futebol?

Não ligo nenhuma a futebol, confesso, apesar de ter algumas coisas da infância que guardo com carinho em São Miguel. Mas o meu clube do coração é o Sporting. O meu pai é que tem uma história mais gira à volta do assunto… O meu tio e o meu avô António eram do Benfica e ele torcia sempre sozinho pelo Sporting, quando era criança. A minha avó Elvira ficou com pena e prometeu-lhe que também ela seria do Sporting para poder acompanhá-lo. É das histórias mais bonitas que conheço.

