É dos nomes mais conhecidos em Portugal e ficou famosa, sobretudo, depois de ter integrado o elenco da série 'Morangos com Açúcar', da TVI, no início da sua caminhada. Desde então, são muitos os projetos que já contaram com o trabalho de Rita Pereira, tendo, hoje em dia, também muito destaque nas redes sociais. Saiba dez curiosidades sobre a atriz.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

1,73m. Calço 39/40.

2. É de que signo?

Peixes.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Entre amigos de infância é Ritó.

4. Alguma fobia ou medo que a faça trepar paredes?

Não gosto de répteis.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Cães. Hyndia.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum ‘crush’ na adolescência por alguém famoso?

Nunca tive.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Fruta.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Cozinhar e lavar loiça.

9. A série do momento que a faz ficar colado ao ecrã, qual é?

'White Lotus', da HBOMax.

10. Qual o seu clube de futebol?

Nunca tive. Sempre fui do basquetebol.

