Há largos anos na SIC, José Figueiras mantém-se à frente do programa 'Alô Portugal' que chega todas as manhãs a casa dos portugueses. Hoje é o convidado da rubrica 'Quem Diria' do Fama ao Minuto. Saiba dez curiosidades sobre o apresentador.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

1,73 m e calço o tamanho 40/41.

2. É de que signo?

Capricórnio.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Tuxa, é uma alcunha familiar.

4. Alguma fobia ou medo que o faça trepar paredes?

Não tenho fobias, detesto é balões.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Cães. Dou-me melhor com os cães, acho que os gatos não gostam de mim. O nome do meu primeiro animal de estimação é Tommy.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado?

'Sandokan'.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Pão e leite.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Lavar a loiça.

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

É uma série israelita da Netflix (e agora não consigo lembrar-me do nome).

10. Qual o seu clube de futebol?

Benfica.

