É já este fim de semana que celebridades como Rui Porto Nunes, Fernando Rocha e Jorge Andrade vão jogar basquetebol. O All-Star Game é uma iniciativa que junta famosos e ex-atletas com Rita Pereira e o companheiro, Guillaume Lalung, no papel de capitães. O casal vai ser rival e vai dar tudo pelo melhor resultado este sábado, 14 de janeiro, às 12h00, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

A iniciativa acontece antes e a propósito da 'Taça Betclic Hugo dos Santos', organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol e a Betclic - patrocinador oficial das Ligas masculina e feminina. Uma competição que junta os quatro primeiros classificados - o Sporting vai defrontar o FC Porto às 14h30, enquanto o Benfica vai estar frente a frente com o Ovarense às 17h30, no sábado. No domingo será a final, com hora marcada para as 16h00.

Momentos antes de ir para a quadra e jogar contra o companheiro, Rita Pereira respondeu às perguntas do Fama ao Minuto, tendo partilhado a paixão pelo basquetebol que é certa lá em casa, estando o filho, Lonô, a seguir os passos da mãe. Além disso, não deixou de comentar o caminho das mulheres, tanto no que diz respeito à igualdade - no basquetebol - como à liberdade.

Como está a lidar com este regresso à quadra para uma atividade que é uma das suas grandes paixões, o basquetebol? Muito nervosismo? Como está a ser a preparação?

Está a ser um desafio muito divertido e que me está a pôr realmente à prova – ainda por cima porque adoro vencer e levo a competição muito a sério! Voltar a treinar basquetebol regularmente tem sido muito bom e estou muito expectante para ver como vai correr, mas participar no Betclic All Star Game será certamente um encontro muito caricato.

Sendo um jogo em que está a competir contra o Guillaume Lalung, tal deixa-a mais ansiosa ou motivada? Porquê?

Deixa-me motivadíssima, porque adoro um bom desafio e pôr-me à prova – ainda para mais quando é frente a frente ao Guillaume. Vai ser um registo novo onde nos vamos ver os dois e, por isso, estou com muita curiosidade para saber como nos vamos sair.

A Rita é daquelas pessoas que aceita quando perde um jogo ou tem mau perder?

Aceito quando perco, mas é muito raro [risos] – por isso, acabo por ter mais motivos para celebrar.

A Rita e o Guillaume costumam jogar basquetebol amigavelmente? Esta é a primeira competição entre vocês?

Por vezes, alinhamos nalgumas partidas curtas, até na brincadeira. No entanto, esta é a primeira vez em que vamos mesmo defrontar-nos a sério e ser capitães de uma equipa!

O pequeno Lonô já mostra aptidão para o desporto? Será que vai partilhar o mesmo gosto pelo basquetebol e quem sabe poder vir a ser um jogador?

O basquetebol é uma modalidade que se vive intensamente lá em casa, por isso é natural que acabe por passar um bocadinho também para ele – tanto que o Lonô já joga basquetebol, sim, na Quinta dos Lombos (o clube onde eu também joguei). No entanto, não pressionamos nem sobre este assunto nem qualquer outro – só queremos que encontre o que realmente o faz feliz e se divirta a fazê-lo.

A nível profissional, sente que são dadas às mulheres as mesmas condições e oportunidades para praticar esta modalidade, isto comparando com a liga masculina?

Felizmente, este é um assunto que ganha cada vez mais relevância e sobre o qual se fala cada vez mais. Existirá ainda caminho para percorrer, mas há também cada vez mais pontos positivos a salientar – por exemplo, a Betclic anunciou o ano passado igual investimento para as duas Ligas, o que é um passo muito significativo.

O que procuro fazer é partilhar o meu ponto de vista e inspirar a que outras pessoas se possam identificar nele e, por conseguinte, se libertem de alguns estigmas

É uma mulher que tanto joga basquetebol de manhã, como à noite também escolhe o melhor look para se divertir com os amigos. E recentemente fez uma partilha inspiradora sobre ser mulher, tendo recebido várias reações. Sente que é uma mulher livre?

Sem dúvida que sim, e isso é algo que todas as mulheres merecem sentir. Não somos passíveis de ser rotuladas e colocadas dentro de uma caixinha que nos diz o que devemos fazer nem onde devemos estar.

E sente que tem um papel fundamental no que diz respeito a incentivar/apoiar as mulheres a serem o que quiserem? Acredita que as suas partilhas ajudam, de facto, muitas mulheres?

Acredito que todas as entidades, organizações, pessoas que tenham uma audiência significativa têm uma responsabilidade maior na mensagem que transmitem – naturalmente, porque chegam a mais pessoas. Nesse sentido, o que procuro fazer é partilhar o meu ponto de vista e inspirar a que outras pessoas se possam identificar nele e, por conseguinte, se libertem de alguns estigmas.

Agora que estamos a começar um novo ano, quais os desejos da Rita para este novo ciclo?

Espero muita saúde, amor e tranquilidade – é algo que tem faltado ao mundo, na generalidade.

