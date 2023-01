Depois de ter vivido mais uma noite divertida com os amigos, a irmã e o companheiro, Rita Pereira destacou algumas imagens no Instagram e deixou uma mensagem a todas as mulheres.

"Serve este post de segunda de manhã para falar sobre um assunto importante: Nós mulheres podemos ser tudo o que quisermos e vão à m**** os que não concordam", começou por realçar.

A partilha chega depois de, diz, ter "recebido várias mensagens de mulheres com o mesmo tema: 'quem me dera ter coragem de ser assim como tu. Fazes o que queres, vestes o que queres e não te preocupas com o que os outros vão dizer'".

"Resumindo, eu posso vestir apenas uma t-shirt com botas de vinil e isso não significa que sou ordinária, eu posso dançar da forma mais 'indiscreta' que eu quiser que isso não significa que me estou a exibir, eu posso beber shots com os meus amigos que isso não significa que sou uma 'bêbada', eu posso tirar fotos de pernas abertas que isso não significa que me estou a 'oferecer'. E isto porquê?! Porque todos nós temos várias versões", disse.

"Eu sou esta mulher que gosta de arriscar na roupa quando sai à noite, que adora dançar como se estivesse num palco, que adora beber shots, que adora abraçar os amigos todos, que adora dançar em 'sexy mood' com o marido, que adora gritar a música aos berros quando sabe a letra…", acrescentou.

"Mas também sou a mulher que no dia seguinte está a acordar às 8h30 para tomar conta do filho, que liga aos amigos a perguntar se divertiram-se e chegaram bem a casa, que cozinha para a família mesmo estando de ressaca, que veste o fato de treino mais confortável e vai ao supermercado sem makeup e sem pentear o cabelo, sou a mãe que organiza tudo para o filho ir para a escola no dia seguinte. Eu sou isto tudo!!! Ao mesmo tempo, tudo misturado e jamais uma versão invalida a outra", continuou.

"Portanto mulheres, vistam tudo o que quiserem, dancem como quiserem, bebam o que quiserem, sejam tudo o que quiserem sempre!!! E nunca deixem de fazer o que querem porque alguém vai criticar. Combinado?! Mega abraço e boa semana", rematou.

