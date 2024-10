Rita Ferro Rodrigues completa esta quarta-feira, 16 de outubro, 48 anos de vida. Uma data especial que os seus amigos mais próximos não deixaram passar em branco.

Depois de João Baião, foi a vez de Jessica Athayde recorrer ao Instagram para dedicar à amiga uma mensagem muito especial.

"Toda a gente precisa de ter uma amiga como a Rita, eu preciso e muito, é difícil por em palavras o que a miúda significa para mim, mas vou tentar: A Rita é tão minha amiga que irrita as minhas outras amigas muitas vezes", começou por declarar Athayde, que na sua conta oficial de Instagram lembrou diversas fotografias de momentos felizes passados entre as duas.

"Somos família, irmãs, mãe e filha e filha e mãe muitas vezes, quando bebe um copo de vinho fica sentimental e faz declarações de amor inacabáveis. Tem espírito de adolescente e é a última a deixar a pista de dança mesmo quando disse que seria a primeira a ir embora. Adora dançar, muito. Isto acho que ninguém sabia. Adora conversar, ter conversas profundas numa mesa ao jantar rodeada de amigos e desconhecidos e pelos vistos agora até gosta de treinar. Quem diria?", brincou, recordando as principais características da amiga.

"Dá a volta as situações de merda sempre com classe e verdade e também já deu muitas voltas comigo quando precisei, tomou conta do meu filho quando eu desesperava para dormir, tomou conta de mim quando estava num buraco negro, e faz- me rir muito, muito, muito", declarou, enaltecendo a importância que a apresentadora tem na sua vida.

Por fim, escreveu: "Tem ótimo sentido de humor, é uma mulher inteligente, bonita e não passa pela vida de ninguém de forma indiferente, bem que seja para as irritar. Amo-te, minha eterna adolescente. Feliz aniversário".

