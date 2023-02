1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

Tenho 1 metro e 83 cm e calço o 43.

2. É de que signo?

Caranguejo.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Cristo.

4. Alguma fobia ou medo que o faça trepar paredes?

A única coisa de que tenho medo é de ter muita dor.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Somos mais de cães, até porque somos todos alérgicos a gatos. O meu avó tinha um cão que era o Zippy.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado?

Lembro-me de ser puto, de ver as atuações do Eminem na MTV e de ficar assim... [boca aberta]. Também gostava muito do Doraemon.

7. O que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Água das pedras de morango.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Cozinhar.

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

Não vejo muitas coisas, mas agora ando a ver o 'The Last of Us'.

10. Qual o seu clube de futebol?

Benfica.

Leia Também: 'Quem Diria' com João de Carvalho. Ídolo? "O meu pai"