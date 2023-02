João de Carvalho é um dos grande nomes da arte de representar em Portugal, estando neste momento mais dedicado ao teatro. No entanto, já contou com muitos projetos na televisão e no cinema. Saiba dez curiosidades sobre o artista.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

Calço 42/43 e tenho 1 metro e 72 centímetros.

2. É de que signo?

Peixes.



3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

A minha não sei. Fui sempre o Joãozinho, exceto os colegas do meu pai - e quem me deu o nome foi o Vasco Santana - que me chamavam o Bolinhas.



4. Alguma fobia ou medo que o faça trepar paredes?

Tenho medo de duas coisas que sei de que [delas] não morro. Uma é de parto e outra é de medo.



5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Gosto dos animais todos. Chamava-se Circe.



6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado?

Ídolo, o meu pai, Ruy de Carvalho.



7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?



Ter ovos. Com ovos fazer tudo. E esparguete, gosto muito de esparguete.



8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Lavar a loiça e arrumá-la.



9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

'A Roda do Tempo' e está a dar no Prime.

10. Qual o seu clube de futebol?

Benfica.

