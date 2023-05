É um dos rotos mais conhecidos da SIC e está atualmente no ar com o programa 'Irresistível', da SIC Mulher. Bárbara Guimarães respondeu às perguntinhas da rubrica 'Quem Diria', do Fama ao Minuto. Fique a saber algumas curiosidades sobre a apresentadora.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

Altura: 1,74 m. Calço 39.

2. É de que signo?

Touro.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Bábá, Bábinha, Bábusca.

4. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

De cães. Não foi o primeiro de todos, mas o mais importante de todos, a Lolita e hoje em dia o Caju.

5. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

Johnny Depp.

6. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Queijos.

7. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Cozinhar.

8. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

Já acabei de as ver todas.

9. Qual o seu clube de futebol?

Quando joga Portugal. Mas quando vou a casa de amigos que são maioritariamente do Sporting, eu digo que sou do Sporting, se são maioritariamente do Benfica, digo que sou do Benfica. Adapto-me sempre.