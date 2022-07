Atualmente de férias com os filhos - Santiago, Benjamim e Guilherme - Carolina Deslandes fez uma reflexão sobre a importância de passar tempo com os que lhe são mais próximos e as vantagens que vêm com isto.

"Percebi ao longo destes dias que precisamos de mais dias destes. Que precisamos de tempo para estarmos só uns com os outros. Não há nada, nada, mas nada superior à convivência. É necessária. É adubo para o amor. É água. Mão na mão. Pé no pé. Sestas conjuntas. Lamber o mesmo cone de gelado", sublinha, depois de refletir sobre a influência que a maternidade teve na sua vida.

"Que vida é esta em que o preço dos sonhos vem com imposto de exaustão? Não é? Precisamos menos de coisas e mais de nós. Precisamos de tempo para perseguir o Sol", completa.

Recorde-se que os filhos são frutos do anterior relacionamento com Diogo Clemente.

Veja a publicação completa:

Leia Também: Carolina Deslandes declara-se a amiga: "O meu cofre"