Foi através das redes sociais que Carolina Deslandes assinalou a conquista da amiga Irma, que esta segunda-feira atuou no festival Montreux Jazz, na Suíça.

"A minha amiga. O meu cofre. A pessoa a quem conto tudo, como se estivesse a pensar alto. A pessoa para quem olho para me lembrar que posso sempre ser melhor e que o caminho do bem é o único caminho", escreveu.

Carolina Deslandes disse ainda estar "a rebentar de orgulho" na publicação que conta com duas fotografias das amigas com toalhas no corpo e no cabelo.

