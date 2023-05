Zendaya, Anne Hathaway e Priyanka Chopra roubaram todas as atenções durante um evento que aconteceu esta terça-feira, 16 de maio, em Veneza, Itália.

As atrizes de Hollywood posaram para os fotógrafos no evento 'Bulgari Mediterranea High Jewelry' que teve lugar no Palazzo Ducale.

Zendaya apostou num vestido preto, inspirado nos clássicos, de Richard Quinn.

Chopra brilhou com um conjunto de duas peças, encarnado, de Miss Sohee.

Por seu turno, Hathaway deu nas vistas com uma criação dourada de Versace.

Veja as imagens na galeria.

