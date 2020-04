Este sábado, dia 25, Carolina Deslandes partilhou um momento cheio de ternura que não passou despercebido aos seus seguidores. Na sua conta de Instagram, a cantora publicou um vídeo no qual o seu pai aparece a acarinhar um dos filhos, o pequeno Benjamim.

"Avô Zé a dar beijinhos na orelha do Benji. Os avós são as camisolas de lã do coração", afirmou na legenda da publicação.

Veja o momento de seguida!

