O príncipe William deu provas do seu lado mais romântico com um gesto amoroso que não passou despercebido ao olhar atento da imprensa britânica.

O postal de Natal dos duques de Cambridge, uma fotografia de família de uma viagem realizada em outubro deste ano, vem provar que o príncipe cumpriu uma promessa feita à mulher há três anos.

William levou Kate e os três filhos do casal à Jordânia, país onde foi tirada a foto do Postal de Natal da família e um local muito especial para a duquesa de Cambridge.

Kate Middleton ficou de coração partido quando em junho de 2018, devido ao facto de o príncipe Louis ter acabado de nascer, não conseguiu acompanhar o marido a um visita oficial à Jordânia.

"Ela está muito chateada por eu ter vindo para cá sem ela", disse na altura William, que nessa mesma época terá prometido à mulher que regressariam ao país juntos.

Para a duquesa, a Jordânia é um local particularmente especial pelo facto de ter sido a sua 'casa' durante três anos. Kate viveu com a família no país do médio oriente, entre 1984 e 1987, enquanto o seu pai, Michael Middleton, trabalhava como gerente da British Airways.

