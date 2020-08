1. Choupette

Só tem 2601mil seguidores na rede social Instagram mas o seu nome é reconhecido mundialmente. A gata birmanesa, adotada pelo falecido estilista Karl Lagerfeld, é conhecida pelo seu estilo de vida extravagante, tendo direito a duas empregadas, um chef particular, uma beauty squad e um guarda-costas, refere o site Refinery29. Já serviu de inspiração para diversas coleções de moda, protagonizou várias campanhas publicitárias e lançou dois livros. Desde a morte do estilista alemão que a gata tem estado desaparecida das redes sociais tendo, inclusive, sido criada a hashtag #WheresChoupette.

2. Nala



O Instagram surgiu como uma forma de poder partilhar a gata Nala – que resulta do cruzamento entre tabby e siamês - com familiares e amigos. “Nunca pensei que viria a ter tantos seguidores”, revelou a dona Varisiri Methachittiphan no site oficial dedicado à gatinha. Atualmente já são mais de quatro milhões que seguem o seu dia a dia online, o que lhe valeu o título de ‘Gata Mais Popular do Instagram’ pelo Guinness World Records.

3. Smoothie



Chama-se Smoothie e é dona de uma beleza inigualável que, diariamente, derrete os seus mais de dois milhões de seguidores. “Acho que ela sabe o quão bonita e é porque está sempre em pose quando lhe tiro fotografias ou faço vídeos”, disse Arvid van Boekel, em entrevista ao site Huffington Post sobre a sua british longhair. A viver na Holanda e conhecida como ‘Queen of Fluff’, o dono descreve-a como “calma” e “afetuosa”.

4. Suki



Oriunda de Alberta, no Canadá, esta gata bengala adora viajar. Não é por acaso que, nas redes sociais, seja conhecida como ‘a gata aventureira’. Nasceu em 2017 e, até ao momento, já visitou 12 países. Mas será fácil fotografá-la longe de casa? “De uma forma geral, a Suki gosta de se sentar e absorver tudo, por isso essa parte é fácil”, explica a dona no seu site oficial sobre esta felina que gosta de longas caminhadas. Em maio a sua vida deu origem ao livro "Travels of Suki the Adventure Cat" repleto de fotografias tiradas em viagem.

5. Venus



“Porquê pertencer a um grupo quando nasceste para te destacar?”. É assim que a dona descreve Venus, uma gata que é no mínimo singular. Adotada há 10 anos, a cor do seu pêlo (metade preto e laranja) e dos seus olhos (um verde e um azul) levou a que se tornasse um sucesso nas redes sociais. No Instagram já conta com dois milhões de seguidores.

6. Maru

Vive no Japão e desde 2008 que é uma sensação no Youtube. Este gato, de raça scottish fold, tornou-se famoso na Internet pelos vídeos de brincadeiras publicados pela dona. O sucesso valeu-lhe o título de ‘Most views for an animal on YouTube’ atribuído pelo Guinness World Records em 2017 e, segundo o site Cheat Sheet, é o sétimo canal com mais subscritores no Japão.

7. Waffles

Tinha apenas seis meses quando foi adotado por um casal que começou a partilhar as suas fotografias nas redes sociais. “Um dia prestámos atenção e apercebemo-nos que a página do Waffles tinha milhares de likes”, explicaram os donos, em 2015, em entrevista à revista Cosmopolitan. Atualmente este scottish fold conta com quase dois milhões e meio de seguidores no Facebook tendo, em 2017, integrado a lista de ‘Top Influencers – Pets’ da revista Forbes.