Débora Monteiro voltou esta quarta-feira a presentear os seus seguidores do Instagram com uma fotografia das suas filhas gémeas, as bebés Júlia e Alba.

A imagem, que arrebatou o coração dos internautas, mostra as bebés, de apenas um mês, a dormirem lado a lado.

"Princesinhas do meu coração", escreveu a mamã babada, que deixou igualmente babados os seus seguidores.

"Que princesinhas", "divinais", "lindas" ou "que fofinhas", forma algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários da publicação.

Leia Também: Débora Monteiro elogia Diana Chaves: "É a simplicidade em pessoa"