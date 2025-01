Débora Monteiro fez uma retrospectiva do ano que passou e, ao longo de uma galeria de fotos, deixou uma legenda para cada uma.

Logo no início de 2024, a atriz da SIC partilhou uma imagem onde aparece com um olhar sereno, mas pensativo. "Numa fase em que me sentia um pouco perdida mas queria mostrar que tudo estava bem", relatou.

Logo de seguida, a apresentadora foi de férias, numa tentativa de se sentir melhor. "Viagem a Cabo Verde, à procura de me reencontrar", escreveu na legenda de uma imagem onde aparece ao lado das filhas, Alba e Júlia.

Débora partilhou também que ficou doente e, mais a meio do ano, as coisas começaram a mudar. A atriz fez, por exemplo, uma cirurgia estética que garante "ter sido das melhores mudanças", começando primeiro na parte física e, mais tarde, a cuidar "do coração".

A artista fez ainda questão de enaltecer a presença e companheirismo de Miguel Mouzinho, ao qual apelidou de "homem incrível".

