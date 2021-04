Com o início da segunda fase do desconfinamento em Portugal, as escolas do 2.º e 3.º ciclo foram umas das grandes aberturas esta segunda-feira, 5 de abril.

Vários famosos também iniciaram esta nova epata com os filhos a regressarem às instituições de ensino, como foi o caso de Andreia Dinis.

No Instagram, a atriz destacou este momento, mostrando-se com esperança de que esta nova fase corra pelo melhor.

"Filhota na escola, ficou o patudo a fazer-me companhia. Hoje lá foi ela, ao fim de 3 meses, com aquele misto de excitação e nervoso miudinho. Que o raio da Covid nos dê uma trégua e que corra tudo bem", escreveu.

