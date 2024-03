Filipa Gomes assinalou o Dia Internacional da Mulher com uma partilha especial. A chef publicou uma fotografia da filha mais velha, Julieta, de oito anos, com a mais nova, Simone, de um mês e meio, ao colo, e deixou os desejos que tem para ambas.

"Às nossas filhas mulheres:

Que saibam dizer não.

Que não precisem de ter medo que a saia seja demasiado curta ou o top demasiado decotado.

Que sejam umas para as outras.

Que os seus amores não as anulem.

Que possam ser o que quiserem e conseguirem.

Que o seu ordenado não tenha género.

Que não lhes roubem a coragem nem os sonhos.

Que o peso na balança tenho pouco peso na vida.

Que não precisem de escolher entre ter filhos ou uma carreira.

Que sejam a grande mulher ao lado de um grande homem (ou mulher) e não atrás.

Que não percam o direito à educação, ao voto, à independência.

Que não vivam com culpa.

Que sejam sempre donas do seu corpo e da sua vontade.

Que nunca lhes falte a liberdade", escreveu na legenda da imagem.

De recordar que a chef tem ainda mais um filho, Viriato, de quatro anos.

