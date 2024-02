Filipa Gomes contou na tarde desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, que decidiu ir ao cinema e levar a filha mais nova, Simone, de um mês.

Na sua conta no Instagram, a chef agradece ao cinema São Jorge, em Lisboa, o facto de estar preparado para receber pais e mães com filhos bebés e conta como foi a experiência.

"Para quem gozou quando eu disse que queria ir ao cinema com um recém nascido - Pumba! 'Dias Perfeitos' do Wim Wenders, primeiro filme da Simone, que curiosamente acaba com uma da minha músicas favoritas da Nina Simone. E ainda lhe dei mama (tanta piada que eu agora conseguia fazer com mamas e cinema, mas vou abster-me que os mais conservadores vão ficar chocados) e consegui trocar-lhe a fralda sem perder o filme", contou.

"Cinema São Jorge a marcar pontos nas horas! Obrigada por este serviço público! (Até um trocador e um caixote do lixo sem cheiro, a sala tinha) Portanto, mães e pais de bebés, que vivem em Lisboa e arredores, fiquem sabendo que podem matar o desejo por cinema, nestas sessões marsupiais, do São Jorge. Só não sei qual a frequência, mas vou tratar de saber e atualizo aqui", acrescentou.

