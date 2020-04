Mariza combinou com os seus vizinhos e não faltou ao prometido. A fadista apresentou-se "às dez [22h00] no largo" onde vive para num espetáculo único cantar para todos aqueles que como ela se encontram em casa de quarentena.

Na janela, dezenas de pessoas aguardavam ouvir a voz da artista com luzes, sorrisos e aplausos prontos a serem oferecidos em troca do gesto com o qual Mariza se preparava para os presentear.

"No largo" ouviu-se a música 'Melhor de Mim', um momento que muitos consideraram "emocionante" e "espetacular".

"Foi um momento MUITO especial no nosso largo", referiu ainda uma vizinha da cantora, que nas redes sociais comentou a publicação onde Mariza revela o vídeo do momento em que com a sua voz trouxe esperança e alegria a todos os que devido à pandemia de Covid-19 se encontram em casa de quarentena.

Veja o vídeo abaixo: