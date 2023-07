"Tem 14 meses e ainda não anda? Tem 5 anos e usa rodinhas na bicicleta? Que mania esta 'nossa' de padronizar, encaixar e tabular tudo e todos. Todas as crianças são diferentes, cada uma segue no seu ritmo, na sua curva de aprendizagem". Foi com estas palavras que Patrícia Candoso começou a publicação que fez na sua página de Instagram onde fala das filhas.

A artista contou que a filha mais velha começou a dar os primeiros passos mais cedo que a filha mais nova, destacando de seguida que "o que importa é crescerem no seu ritmo".

"Se por um lado a Clarinha começou a andar com 10 meses, a Maggie [Margarida] dá agora os primeiros passos aos 14 meses. E está tudo bem. Se por um lado a Clarinha só agora largou as rodinhas de apoio na bicicleta, por outro é uma corredora super veloz - que é na realidade o que ela gosta de fazer, correr em vez de andar de bicicleta. E está tudo bem! Porque o que importa é crescerem no seu ritmo, sem pressa ou pressão. E serem livres e felizes", realçou.

