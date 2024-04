Depois de ter publicado nas stories da sua página de Instagram um vídeo da filha mais nova, Margarida, a ver televisão, Patrícia Candoso decidiu 'destacar' as imagens na sua página e falar sobre o tema.

"Este é um daqueles temas que, como mãe, traz-me sempre um bocado de reflexão. Sabemos que a exposição aos ecrãs antes dos 24 meses deve ser limitada, mas a realidade do dia a dia nem sempre se alinha com o ideal", começou por escrever a artista.

"Quando a Clarinha era pequena [filha mais velha], o cenário era outro. Ela ficou comigo em casa até aos 18 meses, e o nosso tempo era muito preenchido com música e jogos. Com a Margarida, as circunstâncias mudaram. Ela foi para a escolinha aos 10 meses, e as rotinas nunca se a acomodaram tão bem", explicou.

"Acabou por ver televisão mais cedo, especialmente quando a irmã estava a ver os seus desenhos animados ou eu precisava de um momento para preparar o jantar. A realidade de cada família é única, e as soluções que encontramos são as melhores para o momento", acrescentou.

"Não é sobre julgar ou comparar, mas sobre fazer o que é possível, e o que acreditamos ser o melhor para os nossos filhos naquele instante. O equilíbrio é um desafio constante", disse ainda.

