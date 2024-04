Não foi com uma fotografia com as filhas que Patrícia Candoso 'derreteu' os seguidores da sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 4 de abril, mas sim com um carinhoso registo em que aparece com o sobrinho bebé.

"Não nasceu de mim mas é meu. Seis meses, amorzinho da tia. Tia não é só um título, é uma promessa de amor e cumplicidade. Tias, digam-me: qual foi o momento mais mágico com os vossos pequeninos? Falamos sempre o amor de mãe mas o amor de tia também é importante, não acham?", escreveu na legenda da imagem que pode ver abaixo.

De recordar que Patrícia Candoso é mãe de duas meninas, Maria Clara e Margarida, e ambas são fruto da relação com Marco Santos.

