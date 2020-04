Cláudia Vieira partilhou com os seus seguidores do Instagram um momento único no qual surge com a sua filha bebé, a pequena Caetana, fruto do relacionamento com João Alves.

Trata-se de um vídeo onde a atriz aparece a brincar com a menina ao colo, mostrando-se encantada com as gargalhadas que esta acaba por dar.

Estes são "momentos únicos" tal como referiu na descrição da publicação.

Ora veja!

