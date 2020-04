Cláudia Vieira está em casa de quarentena com o namorado, João Alves, e as suas duas filhas, Maria, de 10 anos, e a bebé Caetana, de quase cinco meses. Apesar da preciosa ajuda do companheiro com a bebé, que é fruto da relação de ambos, estas não têm sido semanas fáceis e tem sido com a Telescola de Maria a maior dificuldade.

"Isto é dureza. Não sei como as mães têm conseguido acompanhar os seus filhos... eu confesso que não tem sido fácil", lamentou Cláudia Vieira esta terça-feira, dia 28, ao mostrar a filha numa das suas aulas.

Recorde-se que Maria é fruto da relação entre a atriz e Pedro Teixeira.

Leia Também: Telescola: Em 'casa' de Cristina, ministro relata feedback muito positivo