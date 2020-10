Bibá Pitta continua a ser a mais forte candidata ao título de avó babada do ano. A socialite voltou, esta sexta-feira, a partilhar com os seus seguidores do Instagram um vídeo carregado de amor onde surge, uma vez mais, ao lado do neto António, de apenas cinco meses.

"Vai para aqui uma conversa tão boa... que delícia. Ninguém nos entende, pois não? Mas nós sabemos. Sabemos que é amor para a vida toda! Toda, toda, toda", pode ler-se na legenda das imagens, onde Bibá fala com o neto naquela que pode apenas ser traduzida como a linguagem do amor.

Recorde-se que António é o segundo neto da celebridade portuguesa. António e Duarte são ambos filhos de Maria Pitta Paixão, filha de Bibá.

