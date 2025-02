A apresentadora da TVI partilhou as versões do seguidores do seu bolo de iogurte grego.

Maria Botelho Moniz tem na cozinha uma paixão. A apresentadora da TVI tinha prometido aos seguidores partilhar uma receita bem doce que tinha feito em casa: um bolo de iogurte grego com frutos vermelhos. E como o prometido é devido, a mãe do pequeno Vicente publicou um vídeo com todos os passos. O sucesso foi enorme e Maria chegou mesmo a pedir fotos aos seguidores que se atrevessem a experimentar a iguaria. E não é que o bolo de tornou um sucesso? Nas stories do Instagram, a apresentadora faz questão de ir mostrando o resultado do talento dos fãs. "Será que já se pode considerar isto viral?", questionou Maria Botelho Moniz. Veja na galeria as imagens das várias versões da receita. E veja, abaixo, como fazer este bolo.