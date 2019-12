O Natal já está mesmo aí à porta e portanto nada melhor do que espalhar o amor e o espírito que se sente nesta altura do ano. Joana Diniz é um claro exemplo disto. Na sua conta de Instagram, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' partilhou um ternurento momento com a filha, a pequena Valentina, que deixou os seguidores da sua conta de Instagram completamente derretidos.

"Melhor do mundo", escreveu na legenda da publicação.

Desde logo os elogios ao momento não tardaram em aparecer.

