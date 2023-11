Francisco Garcia usou a sua conta no Instagram para partilhar um vídeo amoroso com o filho mais novo, que também se chama Francisco, de um ano.

Na gravação pode ver-se pai e filho a treinar, fazendo agachamentos, com Francisco a incentivar o menino a fazer os mesmos movimentos que ele.

"Nunca é cedo demais para começar a treinar! Nem tarde! Com o meu filho de 16 meses! Dá para comentar, dizer quem podia fazer igual, partilhar com quem devia ir treinar e se quiserem até podem mostrar o vosso treino!", escreveu o apresentador na legenda do vídeo, que fez as delícias dos seus seguidores.

De recordar que Francisco é fruto da relação de Francisco Garcia com a mulher, Sofia. Os dois têm ainda duas filhas mais velhas, Teresa, de oito anos, e Mercedes, de cinco.

