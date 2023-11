Pimpinha Jardim passou os últimos dias com os filhos mais velhos, Francisco e Raul, em Londres, uma viagem da qual faz um balanço bastante positivo.

Nas redes sociais, a filha mais velha de Cinha Jardim publicou algumas fotografias do último dia e mostrou-se feliz por estes momentos na companhia dos dois rapazes.

"Earl’s Court foi a nossa estação dos últimos dias, aprendemos a andar de metro e não quisemos outra coisa, mais rápido e mais barato. Hoje fomos passar o dia a Brick Lane, tem música na rua e lojas em segunda mão", começou por escrever.

"Aproveitámos e estivemos com amigos que vivem em Londres, fomos almoçar ao Five Guys e passear ao Flower Market, no final da tarde voltamos de 'tube' para o hotel para apanharmos avião e voltar para casa. O dia de ontem 'posto' amanhã ou depois que quando cheguei a cama estava exausta. Uma viagem que os miúdos não vão certamente esquecer, nem eles nem eu. Londres foi espetacular, até um dia destes", concluiu.

Veja as fotografias na galeria.

