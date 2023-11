Pimpinha Jardim viajou até Londres, Inglaterra, na companhia dos filhos mais velhos, nomeadamente, Francisco, de 13 anos, e Raul, de 10, ambos frutos do seu casamento com Francisco Spínola.

Até ao momento, a comunicadora e os meninos já visitaram algumas das atrações turísticas mais conhecidas da cidade, como foi o caso do Museu Madame Tussauds, no qual a filha de Cinha Jardim tirou uma fotografia com a estátua da princesa Diana.

Na galeria poderá ver imagens deste e de outros locais!

Leia Também: Miguel Sousa Tavares reage a polémica sobre Miss Portugal