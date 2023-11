Depois de José Alberto Carvalho ter feito um pedido de desculpas público após os comentários proferidos acerca de Marina Machete, a primeira mulher transgénero a vencer o concurso Miss Portugal, foi a vez de Miguel Sousa Tavares falar sobre toda a polémica.

No entanto, o comentador, ao contrário do pivô, não se desculpou e acabou até por reforçar aquilo que havia dito anteriormente.

"Não sentes, neste momento e passada uma semana, que a forma como te exprimiste não só ofendeu Marina Machete como legitimou aqueles que te acusaram?", começou por questionar Sandra Felgueiras e Miguel, inicialmente reticente, optou por não fugir à questão.

"Sobre isso não tenho nada a acrescentar nem a retirar, mas já que insistes... Não sigo as redes sociais, não conheço de perto a reação, mas seria hipócrita se dissesse que tenho um desconhecimento total de quais foram as reações", começou por dizer o comentador.

"Eu não acho legítimo que um transexual concorra a um concursos de beleza feminina, como não acho legítimo que concorra a provas desportivas femininas, porque vicia as regras do jogo, é batota", justificou Miguel, que comparou o cenário com um em que uma pessoa recorra à inteligência artificial para a escrita de um romance e que, depois, participe num concurso literário.

Miguel Sousa Tavares sublinhou que protege "direito a cada um de ter a sua orientação sexual", embora considere que não temos "que nos vergar a uma espécie de tendência, que se não for enfrentada acaba em ditadura, das minorias sobre as maiorias".

"O concurso não deveria admiti-la, as regras do jogo não são essas, mais nada", sublinhou, por fim.

Importa lembrar que no centro da polémica está um excerto do espaço de opinião que Miguel Sousa Tavares tem no 'Jornal Nacional' da TVI, quando o comentador questionou José Alberto Carvalho sobre se este casaria com Marina Machete. "Não, de todo, e já vi que tu também não", atirou o jornalista, entre risos.

