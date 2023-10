Cláudia Raia 'derreteu' os seguidores da sua página de Instagram com um vídeo que partilhou do seu filho mais novo, o pequeno Luca.

Na gravação, que poderá ver na galeria, a artista surge com o bebé, de oito meses, na piscina.

"Mamãe não aguenta esse neném [bebé] peixinho", escreveu Cláudia na legenda da partilha, visivelmente embevecida.

Recorde-se que Luca é fruto do relacionamento de Cláudia com Jarbas Homem de Mello. A atriz brasileira é ainda mãe de Enzo e Sophia Celular, que nasceram do anterior casamento com Edson Celulari.

