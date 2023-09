Cláudia Raia tem vindo a destacar esta nova fase da maternidade no Instagram, fazendo questão de os seguidores acompanharem de perto o crescimento do filho mais novo, o pequeno Luca. Ainda esta quinta-feira, a mamã partilhou na rede social novas imagens do bebé.

Esta recente publicação serviu para revelar que o menino "está a começar a introdução alimentar".

"A comer um melãozinho", pode ainda ler-se na legenda das adoráveis fotografias do pequeno Luca, que deixou mais uma vez os fãs da mamã 'derretidos'.

De recordar que Cláudia Raia deu as boas-vindas ao filho mais novo aos 56 anos. O menino é fruto do casamento da atriz com Jarbas Homem de Mello.

Cláudia Raia é ainda mãe de Enzo e Sophia, ambos são fruto do anterior relacionamento com Edson Celulari.

