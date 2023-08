Cláudia Raia é mãe de três filhos e esta quarta-feira, dia 30 de agosto, partilhou fotografias dos irmãos todos juntos.

Nas imagens partilhadas pode ver-se Enzo, de 26 anos, Sophia, de 20, e Luca, de seis meses, juntos numa num barco e também numa piscina, a aproveitarem uns dias de férias.

"Amor de irmãos", escreveu a atriz, de 56 anos, na legenda das fotografias.

De recordar que Enzo e Sophia são frutos do anterior casamento de Cláudia Raia com o ator Edson Celulari. Já o pequeno Luca nasceu da atual união da atriz com Jarbas Homem de Mello.

Leia Também: Cláudia Raia fez quatro cirurgias para regressar a antiga forma física