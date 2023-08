Há quatro meses, Cláudio Raia foi mãe pela terceira vez com o nascimento do pequeno Luca, fruto do seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

Conforme avança o jornalista Leo Dias, a artista brasileira, de 56 anos, já se submeteu a quatro cirurgias desde o parto.

A atriz precisou de refazer uma cirurgia que fez minutos depois de dar à luz, nomeadamente, uma correção de músculos abdominais.

Para além disso, Cláudia Raia submeteu-se a outras intervenções de maneira a recuperar a antiga forma física. Entre elas estará uma abdominoplastia, uma operação à hérnia e ainda um procedimento de nome Morpheus, "técnica para tratar flacidez, suavizar as estrias, diminuir a gordura localizada e combater a celulite".

Vale notar que a artista da Globo é também mãe de Enzo, de 26 anos, e de Sophia, de 20.

