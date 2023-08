Cláudia Raia está a aproveitar uns dias de descanso em Palma de Maiorca, Espanha.

A atriz brasileira viajou com os três filhos, Enzo, de 26 anos, Sophia, de 20, e Luca, de seis meses, e usou as redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias dos momentos em família.

Nas imagens pode ver-se a atriz e os filhos a bordo de um barco e dentro de água. "Passeio de barco com os meus amores!", escreveu.

O mais novo usa um visual encantador, com óculos de sol, que valeram à atriz vários comentários positivos. "Gente, não aguento, de óculos!", escreveu um seguidor.

De recordar que Enzo e Sophia são frutos do anterior casamento da atriz, de 56 anos, com o também ator Edson Celulari. Já Luca nasceu da atual relação de Cláudia Raia com Jarbas Homem de Mello.

Veja as imagens destas férias em família na galeria.

