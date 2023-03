Aproveitando a pequena pausa entre a passagem pela seleção nacional e o regresso ao clube que representa na Arábia Saudita, o Al-Nassr, Cristiano Ronaldo rumou a Madrid para jantar ao lado da mulher da sua vida - Georgina Rodríguez.

O casal foi visto na noite de terça-feira, 28 de março, junto ao espaço que parece ser o restaurante de eleição de ambos.

Um vídeo que revela o novo e exclusivo Bugatti Centodieci de CR7 mostra também o jogador e Georgina junto ao Zuma Madrid.

Este trata-se de um regresso dos pombinhos ao espaço de restauração localizado no paseo de la Castellana, já que em dezembro Georgina e Ronaldo jantaram no mesmo local.

Zuma Madrid é um restaurante/bar com comida japonesa e asiática, sendo sushi uma das grandes paixões gastronómicas do casal. Surpreendentemente, para os interessados em fazer uma escapadinha a Madrid, os valores para uma bebida ou refeição no local variam entre os 6 e os 120 euros.