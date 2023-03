Foi em conversa com Pedro Fernandes e Mariana Alvim que os Calema responderam às '6 Perguntas Mágicas', na RFM. Entre as questões, quiseram saber: "Cristiano Ronaldo contratou-vos para um evento privado. Pediram mais dinheiro quando souberam que era para ele?"

"Quando recebemos a mensagem do agente do Cristiano Ronaldo, falamos com ele e dissemos: 'Olha, como nós somos fãs do Cristiano Ronaldo, não vamos cobrar nada'", revelaram.

"Só a felicidade de estar com ele e conhecê-lo de perto", acrescentaram. "Pelo facto de terem pensado em nós para fazer esse evento...", continuaram, frisando que o mais importante era a oportunidade de estarem com CR7.

O momento foi destacado no Instagram. Veja o vídeo da publicação abaixo:

De recordar que foi em 2021 que a dupla se encontrou com Cristiano Ronaldo e da companheiro do futebolista, Georgina Rodríguez.

