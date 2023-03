No último dia de março, Georgina Rodríguez resolveu mostrar as nove fotografias que marcaram este mês intenso na sua vida.

Aparições televisivas, escolhas de moda, muitos mimos e brincadeiras com os filhos e até os dates com Cristiano Ronaldo ficaram registados em retratos que agora partilha com os fãs do Instagram.

"Minha vida", pode ler-se na legenda das imagens, agora disponíveis na galeria.

Recorde-se que foi precisamente este mês que estreou na Netflix a segunda temporada da série sobre a vida da namorada de CR7, 'Soy Georgina'.

