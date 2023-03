Georgina e Cristiano Ronaldo estão em destaque na imprensa espanhola devido a um episódio da segunda temporada da série 'Soy Georgina' em que, alegadamente, a namorada de CR7 admite ter feito amor com o jogador num local algo inusitado.

No episódio em questão, Georgina conversa com o seu grupo de amigos sobre os cuidados que teve com as tatuagens que fez em homenagem aos filhos e a Ronaldo durante umas férias na Sardenha.

"Tinha evitado tomar banho na praia, mas cheguei a casa e o Cris mandou-me ir ter com ele ao spa", contou, dando conta de que depois de um tempo de braços no ar a evitar molhar as tatuagens acabou por desistir.

Iván, um dos seus melhores amigos, atirou em seguida: "Podias ter feito amor na cama, não no spa". Envergonhada, Gio reagiu: "Não, nós fizemos isso lá".

A cara de caso da namorada do português não convenceu nenhum dos presentes e a sua irmã, Ivana, quis reforçar a pergunta: "Fizeste amor no spa?". Georgina apenas sorriu e recusou dar qualquer resposta, levando os amigos a crer que afinal era 'sim' a resposta certa.

