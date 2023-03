Georgina Rodríguez não esconde a sua paixão pela moda, com especial destaque para o calçado. As botas, por exemplo, têm lugar reservado no seu coração e há umas em especial que nos últimos tempos conquistaram o seu coração.

A namorada de Cristiano Ronaldo está apaixonada por um modelo recente da marca italiana Le Silla.

Trata-se de uma peça que marca pela originalidade. Botas em tecido jeans, subidas e com o cano alto a imitar umas calças de ganga.

As botas, à venda no site marca por 910 euros, foram usadas esta quinta-feira por Georgina Rodríguez, que quis saber se os fãs gostaram tanto desta peça como ela.

Ora veja:

© Reprodução Instagram/ Georgina Rodríguez

© Reprodução Le Silla

Leia Também: Os 'mil' vestidos de Georgina Rodríguez em nova capa de revista