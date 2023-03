Georgina Rodríguez soma e segue no que à vida profissional diz respeito. Depois do sucesso da estreia da segunda temporada da série 'Soy Georgina', da Netflix, a namorada de Cristiano Ronaldo protagoniza uma nova capa de revista.

Georgina, de 29 anos, é a estrela da mais recente edição da Sorbet Magazine.

Em produção para a revista de moda e lifestyle, a namorada de Cristiano Ronaldo posa com diversos visuais e dá provas da sua excelente forma física.

Através da rede social Instagram, a modelo partilhou as imagens que marcam as duas capas da publicação e ainda a produção que poderá encontrar no interior.

Clique para o lado nas partilhas abaixo para ver todas as imagens: