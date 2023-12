Angie Costa revelou esta terça-feira, dia 5 de dezembro, que está grávida de uma menina. A artista anunciou a novidade à família com uma "festinha" e só agora é que partilhou a informação com os fãs.

Na sua página de Instagram, mostrou um vídeo do momento em que revelaram aos entes queridos que está para nascer uma "princesa".

Horas depois, já esta quarta-feira, destacaram nas stories novas imagens desta "festinha". "A minha avó toda contente. Levou um lencinho rosa e acertou", contou Angie Costa, mostrando a familiar junto dos D.A.M.A.

Mas não ficou por aqui e partilhou também o momento em que souberam do sexo da criança. "Quando soubemos que era menina, estávamos em chamada com a Irina Ramilo - Ginec&Obstetra. Gravei tudinho. Nunca gravo nada, mas desta vez lembrei-me! E que bom que é... do nada vou ver este vídeo e é mesmo bom. Recordações", escreveu. Veja as imagens da galeria.

De recordar que Angie Costa e Miguel Coimbra já são pais de um menino, o pequeno Martim.