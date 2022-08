Esta segunda-feira, 8 de agosto, foi dia de festa em casa de Ruth Marlene. A filha mais velha da cantora, Morgana, completou nove anos de vida.

A data foi assinalada com uma festa na qual a menina reuniu família e amigos e mais tarde nas redes sociais de Ruth Marlene.

"Meu deus, nove anos! Ainda me recordo de quando soube que estava grávida, a ansiedade que tomou conta de mim… Exponenciada em todos os sonhos e receios, porque nesse momento soube que existe algo maior do que eu", realçou na partilha.

"O teu primeiro sorriso. A tua primeira birra. O teu primeiro passo… E o teu primeiro 'mamã'. São momentos tão viscerais que nunca conseguirei explicar. No entanto, espero que saibas que ver-te crescer, a ti e à tua irmã, são as maiores alegrias que tenho nesta vida. E agora, que o tempo me atraiçoa, que és uma menina quando só queria que continuasses criança, quero que vivas tudo e aproveites cada momento como se fosse o último… Ri, chora, pula, dança, canta, cai e levanta-te, porque apesar das asas que te dei, e darei, eu vou estar sempre aqui quando tu precisares. A teu lado. E de mão dada", escreveu ainda, juntando às suas palavras as imagens da festa.

Ainda na mesma partilha, a cantora popular aproveitou para parabenizar a irmã, Jéssica Portugal: "E a ti, minha irmã, parabéns. E muito obrigado por estares sempre comigo. És enorme, Jéssica".

