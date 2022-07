Ruth Marlene tirou uns dias de férias entre a azáfama dos concertos de verão. A cantora esteve no Algarve com as duas filhas, tal como revelam as suas mais recentes partilhas na rede social Instagram.

Fechando estes dias de descanso, antes de regressar aos palcos, Ruth Marlene partilhou com os fãs um conjunto de raras fotografias nas quais se mostra em biquíni.

As imagens, disponíveis na galeria, revelam o lado mais ousado e sensual da cantora.