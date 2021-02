Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni estiveram hoje à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos acerca do seu novo projeto, nomeadamente o videocast 'É Preciso Ter Lata'.

Na senda do tema do programa, onde os convidados respondem a perguntas feitas por haters e fãs, também o casal aproveitou para responder a alguns comentários a seu respeito.

"Oh Rita, quando o nosso chefe é o nosso marido temos o trabalho facilitado, não é?", comentou um hater.

A radialista da Comercial notou: "Não, isso é a ideia mais errada de sempre. Não tenho, nunca tive, faço hoje na rádio aquilo que fazia muito antes de ser casada com o Pedro. Exatamente a mesma coisa. Ao longo da minha carreira já me inibi de fazer algumas coisas e acho que já fui prejudicada por ser casada com quem sou".

