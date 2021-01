Pedro Ribeiro partilhou com os seus seguidores do Instagram um verdadeiro tesourinho da sua adolescência, neste caso referente à altura em que frequentava o ensino secundário.

"Situações que se revestem de uma certa gravidade: Porque é que a meia branca era regra, e porque é que isto, tendo sido há bastante tempo, foi, de certa maneira, ontem", nota.

"Quando os meus filhos, nomeadamente o rapaz de 17 anos, começa com as naturais dúvidas sobre o caminho a seguir, a minha vontade é mostrar-lhe esta fotografia. Se me tivessem dito, naqueles dias limpos e puros, brutalmente nostálgicos, vistos daqui, o que aí vinha... eu não iria acreditar. Que viagem", recorda.

"Ali era onde eu conseguia ser feliz, naquele tempo. Estado de Emergência? Pandemia? Tão longe. O passado não é só um país distante. É um planeta exótico. Mas é um planeta habitado, cheio de vida, posso assegurar", completa.

