Foram muitas as figuras públicas que esta segunda-feira recorreram às suas redes sociais para realçar a importância do uso de máscaras de proteção agora que em Portugal se verifica um levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus. E de entre as várias reações, destacamos agora a de Fátima Lopes.

A apresentadora usou as suas redes sociais ao fim do dia para mostrar que dá o exemplo e, sempre que não está em direto com o programa 'A Tarde é Sua', opta por trabalhar de máscara nos estúdios da TVI.

"Sim, as máscaras vieram para nossa segurança. Enquanto precisarmos delas, o melhor é aceitar com normalidade", pode ler-se na legenda de uma fotografia que mostra a apresentadora na redação do seu programa.

